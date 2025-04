Yol haritası belli oldu! CHP'nin bu haftaki adresi Yozgat: 'Bu açık bir ilandır...'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:27

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:33

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının kurulması için çalışan CHP, imza kampanyasına ve mitinglere odaklandı.

Bu kapsamda, miting hazırlık komitesini güncellenirken, yarın İstanbul Beylikdüzü'nde yapılacak mitingin ardından 19 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te, İmamoğlu'na destek verdiği için traktörlerine ceza kesilen çiftçilerle gündeme gelen Yozgat'ta miting düzenlenecek.

İmza kampanyasının erken seçimi kaçınılmaz kılacağına inanan parti kurmayları “Seçmenin yarısından fazlası ‘Erken seçim olsun. Ekrem Bey çıksın’ diyorsa bu açık bir ilandır” dedi.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Yozgat olacak.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlenecek mitingler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap edecek.

Miting hazırlıklarına ilişkin konuşan parti kurmayları, Yozgat’ın CHP için zor bir olduğunu ifade ederek “Yozgat bizim geçmişten beri zayıf olduğumuz bir yer ama şu anda ilgi çok fazla. Yozgat tarihinde ses getirecek bir eylem olmasını bekliyoruz” dedi.

MİTİNG HAZIRLIK KOMİTESİ GÜNCELLENDİ

Miting hazırlık komitesinin kurultaydan sonra toplanan ilk MYK’da güncellendiğini aktaran kurmaylar, "PM üyeleri ve milletvekillerinden oluşan 15-16 kişilik bir ekip oluşturduk. Komite il-ilçe başkanlığından gelen, saha tecrübesi olan arkadaşlardan oluşuyor” dedi.

Yozgat’ta yapılacak miting için partiye yakın zamanda katılan merkez sağdan gelen Ankara Milletvekili Adnan Beker, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Millevekili Salih Uzun hazırlık komitesinde yer alıyor.

Bugün altı kişilik bir ekibin Yozgat’a giderek çalışmalara başlayacağını aktaran parti kurmayları, “Ekibimiz çeşitli STK’lar, ziraat odaları, esnaf odaları, meslek odaları ve esnafları ziyaret ederek mitingin duyurusunu yapacak. Ayrıca güvenlik önlemleri kapsamında vali, emniyet müdürü ve belediye başkanı ziyaretlerinde bulunarak mitingle ilgili bilgi verip gerekli güvenlik desteği talep edecekler. Alanın düzenlenmesi, billboardlar, afişler hazırlanacak” dedi.

“PROGRAM KURULTAYI KASIMDAN ÖNCE YAPILABİLİR”

Tüm bu çalışmalara karşın Eylül 2024'te yapılan Tüzük Kurultayı ile gündeme gelen Program Kurultayı yapma hedefi de devam ediyor.

Program Kurultayın Kasım ayında yapmayı planladıklarını belirten partili kurmaylar, "Program kurultayını önümüzdeki aylarda çok uzatmadan yapıp Türkiye’nin sorunlarına CHP iktidarında nasıl çözüm bulunacağını formüle edeceğiz. Parti programında yer alan ve eğitimden sağlığa, adaletten kültür sanata kadar, ‘CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek’ sorusuna yanıt veren raporlar kampanya sürecinde kullanılacak. Dolayısıyla program çalışmalarımızı hızlandıracak, kurultayımızı olabildiğince erken bir tarihte yapmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulunuyor.

“İMAMOĞLU, MİTİNGLERİN HAKKINI ARAYAN HERKESİN GELDİĞİ BİR ALAN OLMASINI ARZU EDİYOR”

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun önceliğinin partinin saha çalışmaları olduğunu belirten kurmaylar, "Ekrem Başkan Türkiye’nin her bölgesinde, her yerde bu mitinglerin olmasının kıymetli olduğunu söylüyor. Mitinglerin sadece CHP mitingi değil; toplumun her kesiminin davetli olduğu, herkesin kendisinden bir parça hissettiği, çeşitli kuruluşların, diğer partilerin, sendikaların, derneklerin, odaların; yani hakkını arayan herkesin geldiği bir alan olmasını arzu ediyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Moral üstünlüğü iktidardan yana değil. Toplumun her kesiminde Ekrem Başkan’ın suçu olduğundan değil, aday olduğu için içeride olduğu inancı tam. İmamoğlu, Tayyip Erdoğan’ın rakibi olduğu için, seçim kazanacak bir rakip olduğu için ve anketlerde açık ara önde çıktığı için cezaevinde. Rakibinden, sandıkla kurtulamayacağını anlayan Erdoğan, yargı organlarını kullanarak sözde kurtulmuş oldu. Ancak herkes biliyor ki bu bir kurtuluş değil" ifadesini kullandı.

“SAMSUN’DA ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK İKİ MİTİNGDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

13 Nisan Pazar günü, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingi değerlendiren kurmaylar, “Biz Samsun mitingine o kalabalığı toplamak için çaba sarf etmedik. Bir duyuru yetti. İnsanlar koşa koşa geliyor. Bizim il-ilçe başkanlıklarımıza müracatlar oluyor, ‘Araç kaldırın’ diye. Emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, Samsun’da şimdiye kadar yapılmış en büyük iki mitingden birini gerçekleştirdik. Yozgat’ın ardından 19 Mayıs’ta İzmir’deki büyük mitinge hazırlanıyoruz. 23 Nisan’da Ankara’da Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e Ulusal Egemenlik Yürüyüşü’nü gerçekleştireceğiz” dedi.

“İMZA KAMPANYASI ERKEN SEÇİMİ KAÇINILMAZ KILACAK”

İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için başlatılan imza kampanyasındaki imza sayısının 10 milyona ulaştığını belirten kurmaylar, "Rakam çarşamba tekrar güncellenecek. 30 milyon imzayı buluruz. Bu kampanya, dünya genelinde de Türkiye siyasetinde de erken seçimi zorlayacak bir hamle olacak, erken seçimi kaçınılmaz kılacak. Seçmenin yarısından fazlası imza veriyorsa ve ‘Erken seçim olsun. Ekrem Bey çıksın’ diyorsa bu açık bir ilandır. Üye sayımız 2 milyona yaklaştı. Merkez sağdan, AK Parti’ye oy veren muhafazakar seçmenden hem partimize üye olma hem CHP’nin seçmeni olma hem imza kampanyasına katılım sağlama hem dayanışma sandığında oy verme hem de mitinglere katılım noktasında gözle görülür bir artış var. Bunu doğru yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden klasik CHP mitingi olmanın ötesinde; daha kitlesel, her kesimin kendisini bir parçası hissedebileceği açık alan toplantıları yapmaya özen gösteriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.