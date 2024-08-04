'Biz yine köprülerle uğraşalım' diyen AKP'li Efkan Ala: Öbür sorunları da çözeriz

Yayınlanma: 04.08.2024 - 00:37

Güncelleme: 04.08.2024 - 00:37

AKP Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (MAKKM) 56'ncı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan AKP'li Efkan Ala, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye sadece bizim ihtiyacımız yok. Bütün kardeşlerimizin büyük ve güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

'Biz yine Marmaray'lar, otobanlar, köprüler, havalimanları ile uğraşalım' diyen Ala, "Milletimizin öbür sorunlarını da çözeriz" dedi.

Ala şöyle konuştu:

"Bursa, bugün birçok ülkeden daha çok üretim ve ihracat yapıyor. Dışarıda söylediğimizde şaşırıyorlar. Şundan emin olun bir program yaptık. Pandemiden veya başka nedenlerle ortaya çıkan sorunları gidermek için ciddi bir program yaptık. Onu destekleyecek olan reform ve düzenlemeleri bütün birimlere çalıştırıyoruz ve her birimimiz çalışıyor. Önümüzdeki 4 senenin ilk senesi, bir altın yıl olacak. Reformlar ve yeni düzenlemeler yılı olarak önümüzdeki sene bizim tarafımızdan inşallah değerlendirilecek. Biz bu hedeflere ulaşmak zorundayız. Başka çaresi yok. Bu bizim için bir tercih değil, bir zorunluluk. Bir mecburiyet. Bu başarıyı elde etmenin yolunu bilenler, yöntemini bilenler buradalar. Türkiye'yi aldıkları yerden 3 katı büyütmüş olanlar buradalar. Elbette sıkıntılar olur ama bunları giderecek olanlar buradalar. Siz de bu heyecan dirayet, bu sahiplenme olduğu sürece bizler de Türkiye'yi hedeflerine götüreceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Şimdi muhalefete söyleyecek şeyler var ama vaktinizi almayayım."