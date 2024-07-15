Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı 15 Temmuz 2016'da, TRT'de bildiri okunması üzerine, "neye mal olursa olsun gerekirse TRT binasını yıkın, altında kalsınlar ama bu darbecileri oradan temizleyin" diye talimat verdiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 18:34
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim
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15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları anlatan Ala, bunun "Türkiye'yi, Suriye ve Irak'a çevirmeye yönelik bir ihanet projesi" olduğunu dile getirdi.

"GEREKİRSE YIKIN"

15 Temmuz gecesi yaşananları aktaran Ala, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da TRT'de bildiri okutulunca, TRT gibi kurumların bu darbe teşebbüslerindeki fonksiyonlarını çok iyi bildiğimiz için Emniyet Genel Müdürümüzü arayarak, 'neye mal olursa olsun gerekirse TRT binasını yıkın, altında kalsınlar ama bu darbecileri oradan temizleyin.' diye talimat verdim.

TRT'nin hemen karşısında Emniyet İstihbarat Birimimiz var. Eski FETÖ'cüler, oradan atılmış olanlar kendi aralarında yazışmalarla, haberleşerek bir araya gelip istihbaratı ele geçirmeye teşebbüs ettiler. Benim TRT'ye ilişkin talimatım ulaşınca emniyet birimlerimiz o bildiriyi okutmuş olan 120 askeri alıp TRT'deki, emniyet istihbarat dairesinin bodrum katına getirdiler ve onlardan aldıkları silahlarla da ayrıca tim kurdular kendileri."


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