Yerel seçim için geri sayım sürüyor: AKP'nin Ankara ve İstanbul'da riskli gördüğü ilçeler belli oldu

İktidar çevresinde yapılan son araştırmalara göre İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı bazı ilçeleri kaybetme riski yaşıyor. AKP'nin özellikle bazı şehirlerde oy kaybetmesi de bekleniyor. İşte kulislere yansıyanlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:01
Yerel seçim için geri sayım sürüyor: AKP'nin Ankara ve İstanbul'da riskli gördüğü ilçeler belli oldu
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31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi kamuoyu anketleri yakından takip edilmeye devam ediyor.

AKP'de yapılan son anketlere göre Ankara ve İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın elinde olan bazı ilçeler CHP'nin eline geçebilir. 

Son olarak Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kulislerde yapılan analizlerde bazı illerle ilgili sürpriz sonuçların konuşulduğunu dile getirdi.

Yazıya göre Ankara’da Cumhur İttifakı’nın yönettiği Mamak, Etimesgut, Haymana ve Gölbaşı gibi ilçelerde YRP nedeniyle sıkıntı yaşanabilir. Aynı olumsuz etkinin İstanbul’da Bahçelievler, Sancaktepe, Silivri, Çatalca, Eyüp gibi ilçelerde de olabileceği analiz ediliyor.

"SÜRPRİZ YARATABİLİR..."

Babacan, il bazında yapılan değerlendirmeler hakkında şunları kaydetti:  

"Siyasi masalarda, AKP açısından farklı sonuçları olabilecek iller konuşuluyor. Örneğin, Şanlıurfa, Ordu ve Bursa. Seçimi kaybetme olasılığının dışında oy kaybı yaşanması da bekleniyor. AKP’liler, Hatay ve Antalya’dan umutlanmış durumdalar.

Trabzon’da AKP’nin, Mersin’de CHP’nin oylarını artırarak seçimi alacağı konuşuluyor. Kırıkkale’de de farklı bir durum yaşanıyor. CHP’li adayın sevilen bir isim olmasının sürpriz yaratabileceğini iddia edenler var."


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