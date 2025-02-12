BM'den çok konuşulacak Akın Öztürk kararı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 15:24

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu, 15 Temmuz darbe girişiminin “1 numarası” olduğu suçlamasıyla 141 ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk için dikkat çeken bir karara imza attı.

Grup, Öztürk'ün keyfi ve makûl şüphe olmaksızın tutuklanıp, adil yargılanmadığı gerekçeleriyle derhal tahliye edilmesini, Öztürk’e tazminat ödenmesini, ayrıca bu ihlallerin sorumluları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. BM Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu'nın aldığı bu kararın Türkiye açısından hukuki bir zorunluluğu bulunmuyor ilgili birim bir yargı organı olmamakla birlikte aldığı kararlar da tavsiye niteliğinde değerlendiriliyor.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın konuyla ilgili kendi internet sitesinde aktardığı habere göre, BM Çalışma Grubu’nun 26-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan 100. oturumunda aldığı bu karar Akın Öztürk’ün avukatlarına geçen günlerde tebliğ edildi.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

İktidarın Öztürk’ün iddialarını çürütmede yetersiz kaldığına da dikkat çekilen kararın sonuç bölümünde “Çalışma Grubu’nun Akın Öztürk’ün sağlık durumuyla ilgili çürütülmemiş iddiaları not edip, Öztürk’ün durumunun vahim olması nedeniyle ‘acil eylem’ prosedürü başlattığı” kaydedilip, “bu fırsat değerlendirilerek Hükümete, özgürlüğünden yoksun bırakılan tüm kişilerin insanca ve insanın doğuştan sahip olduğu onuruna saygılı bir şekilde muamele görmesini sağlama yükümlülüğü” hatırlatıldı.

Son 7 yılda Türkiye’de keyfi tutuklamalarla ilgili olarak Çalışma Grubu’na iletilen dava sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekilen kararda “uluslararası hukukun temel kurallarını ihlâl eden yaygın veya sistematik tutuklamaların veya diğer ağır özgürlükten yoksun bırakmaların insanlığa karşı suçlar oluşturabileceği” vurgulandı.

Akın Öztürk’ün “keyfi ve makûl şüpheden yoksun” şekilde tutuklanıp adil yargılanmadığı yönünde karar alan BM Çalışma Grubu, Öztürk’ün “derhal serbest bırakılmasını, tazminat ödenmesini ve bu ihlallerden sorumlu olanlar hakkında soruşturma açılmasını” istedi.