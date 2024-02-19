Bolu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bolu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bolu'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:25
Bolu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bolu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bolu Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bolu'da Tanju Özcan Belediye Başkanı seçildi.

Bolu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

CHP

Göz Atın
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Tanju Özcan

49.697 %52,71

AKP

Fatih Metin

42.179 %44,73

SAADET

Turan Kılınç

1.488 %1,58

VATAN

311 %0,33

HDP

212 %0,22

BTP

151 %0,16

DSP

132 %0,14

TKP

118 %0,13


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