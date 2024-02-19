Bolu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bolu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bolu'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bolu Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bolu'da Tanju Özcan Belediye Başkanı seçildi.
Bolu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
CHP
Göz Atın
Tanju Özcan
49.697 %52,71
AKP
Fatih Metin
42.179 %44,73
SAADET
Turan Kılınç
1.488 %1,58
VATAN
311 %0,33
HDP
212 %0,22
BTP
151 %0,16
DSP
132 %0,14
TKP
118 %0,13
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