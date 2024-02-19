Rize 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Rize'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Rize'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Rize Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Rize'de Rahmi Metin Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 RİZE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Rahmi Metin
35.761 %72,99
CHP
Ayhan Akyüz
6.536 %13,34
İYİ PARTİ
3.314 %6,76
SAADET
Muhammet Kaçar
2.715 %5,54
DSP
196 %0,40
BTP
184 %0,38
TKP
155 %0,32
VATAN
136 %0,28
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