Rize 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Rize'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Rize'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:23
Rize 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Rize'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Rize Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Rize'de Rahmi Metin Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 RİZE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Iğdır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Iğdır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Iğdır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Iğdır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Rahmi Metin

35.761 %72,99

CHP

Ayhan Akyüz

6.536 %13,34

İYİ PARTİ

3.314 %6,76

SAADET

Muhammet Kaçar

2.715 %5,54

DSP

196 %0,40

BTP

184 %0,38

TKP

155 %0,32

VATAN

136 %0,28


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