Osmaniye 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Osmaniye'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Osmaniye'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Osmaniye Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Osmaniye'de Mehmet Kadir Kara Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 OSMANİYE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
MHP
Göz Atın
Kadir Kara
61.788 %54,44
İYİ PARTİ
Davut Çuhadar
22.344 %19,69
BĞMSZ
Alpaslan Koca
17.644 %15,55
HDP
Mehmet Ali Özkal
4.125 %3,63
BTP
Erdinç Say
3.112 %2,74
SAADET
Ömer Yağmur
2.010 %1,77
BĞMSZ
Kadir Karayel
1.551 %1,37
DP
Lütfi Öztürk
380 %0,33
DSP
326 %0,29
TKP
210 %0,19
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