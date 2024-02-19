Osmaniye 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Osmaniye'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Osmaniye'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:19
Osmaniye 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Osmaniye'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Osmaniye Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Osmaniye'de Mehmet Kadir Kara Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 OSMANİYE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

MHP

Göz Atın
Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zekai Sana kaç yaşında, nereli?

Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zekai Sana kaç yaşında, nereli?
Son dakika... Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: 12 kişi gözaltında

Son dakika... Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: 12 kişi gözaltında

Kadir Kara

61.788 %54,44

İYİ PARTİ

Davut Çuhadar

22.344 %19,69

BĞMSZ

Alpaslan Koca

17.644 %15,55

HDP

Mehmet Ali Özkal

4.125 %3,63

BTP

Erdinç Say

3.112 %2,74

SAADET

Ömer Yağmur

2.010 %1,77

BĞMSZ

Kadir Karayel

1.551 %1,37

DP

Lütfi Öztürk

380 %0,33

DSP

326 %0,29

TKP

210 %0,19


31 Mart haberleri osmaniye haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

Batman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Batman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Batman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Batman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Ordu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ordu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Ordu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ordu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bingöl'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bingöl'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Plana sadık kal’ diyordu: Sinan Oğan vakıf kurdu

‘Plana sadık kal’ diyordu: Sinan Oğan vakıf kurdu
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti

Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti
Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?

Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?
Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?

Yeniden Refah'tan 'AKP' açıklaması: Yeniden görüşecekler mi?
‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi
Ünlü Fransız deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'

Ünlü Fransız deprem uzmanlarından korkutan senaryo: 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!

Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!