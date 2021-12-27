Tanju Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisine hakaret ve küfür ettikleri iddiasıyla 2 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın,sığınmacılara yönelik söylemleri ve genel siyaset ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla 2 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini belirten Başkan Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim. Eleştirilere falan değil. O kadar çok eleştiri alıyoruz ki, onlara dava açmadım. Üstelik bunlar troller. Rize'den çıkıyor, Balıkesir’den çıkıyor. Bolu'da yaşayanlar da değil. Binde biri Bolu'dan çıkıyor" dedi.
Avukatının kendisine verdiği bilgiye göre yaklaşık 2 bin kişinin tespit edildiği belirtten Özcan, "Beni bu yüzden arayanlar oluyor. 'Davanızdan vazgeçer misiniz?' diye" ifadelerini kullandı.
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