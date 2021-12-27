Tanju Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisine hakaret ve küfür ettikleri iddiasıyla 2 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim" dedi.

DHA
27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:24
Tanju Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu
Abone Ol google-news

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın,sığınmacılara yönelik söylemleri ve genel siyaset ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla 2 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini belirten Başkan Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim. Eleştirilere falan değil. O kadar çok eleştiri alıyoruz ki, onlara dava açmadım. Üstelik bunlar troller. Rize'den çıkıyor, Balıkesir’den çıkıyor. Bolu'da yaşayanlar da değil. Binde biri Bolu'dan çıkıyor" dedi.

Avukatının kendisine verdiği bilgiye göre yaklaşık 2 bin kişinin tespit edildiği belirtten Özcan, "Beni bu yüzden arayanlar oluyor. 'Davanızdan vazgeçer misiniz?' diye" ifadelerini kullandı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler