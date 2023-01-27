Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a dikkat çeken ziyaret

Göçmen karşıtı açıklamalarıyla kamuoyunda tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:00
Abone Ol google-news

Siyasette göçmen karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sürpriz bir ziyarete imza attı. Başkan Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Özdağ, Özcan'ı genel merkezin kapısında karşıladı. Özdağ, daha sonra Özcan ile makamında görüştü.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, Türkiye siyaseti üzerine önemli sohbetler gerçekleştirdiklerini ve bu sohbetlerinin devam edeceğini söyledi.

Tanju Özcan ise Özdağ’ın kendisini daha önce ziyaret ettiğini, bugünkü ziyaretinin de iade-i ziyaret olduğunu kaydetti. 


Ümit Özdağ Zafer Partisi Bolu Belediye Başkanı bolu Tanju Özcan

İlgili Haberler

Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayetini anlattı: 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez' demiş

Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayetini anlattı: 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez' demiş
Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na şartlı destek

Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na şartlı destek
Ümit Özdağ, İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya tazminat ödeyecek

Ümit Özdağ, İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya tazminat ödeyecek

En Çok Okunan Haberler