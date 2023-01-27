Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a dikkat çeken ziyaret

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:01

Siyasette göçmen karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sürpriz bir ziyarete imza attı. Başkan Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Özdağ, Özcan'ı genel merkezin kapısında karşıladı. Özdağ, daha sonra Özcan ile makamında görüştü.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, Türkiye siyaseti üzerine önemli sohbetler gerçekleştirdiklerini ve bu sohbetlerinin devam edeceğini söyledi.

Tanju Özcan ise Özdağ’ın kendisini daha önce ziyaret ettiğini, bugünkü ziyaretinin de iade-i ziyaret olduğunu kaydetti.