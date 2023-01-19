Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na şartlı destek

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 20:20

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 20:20

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak işaret ettiği 14 Mayıs'ın bir erken seçime karşılık geldiğini ileri sürdü.

Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclis'te yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını iddia eden Özdağ, "Kendisinin Meclisi bir seçime götürmesi durumunda aday olması mümkün değil. Tekrar aday olması anayasaya göre 360 milletvekilinin kabul oyuyla gerçekleştirilecek bir düzenlemeyle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Millet İttifakının ortağı olan CHP'nin çeşitli çevrelerce "kuşatma altına" alındığını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acilen bu çevreleri etrafından uzaklaştırması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun etrafında Türk bayrağına tahammül edemeyen PKK artıklarının, AKP rejimini inşa eden 'saray artıkları'nın ve FETÖ iltisaklı sözde politikacıları gördüklerinin altını çizen Özdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin Genel Başkanı olduğunuzu, Atatürk'ün koltuğunda oturduğunuzu hatırlayın ve bu bahsettiğim PKK artıklarını, saray artıklarını, FETÖ artıklarını etrafınızdan uzaklaştırın. Ayrıca Parlamenter demokrasiye geçiş belgesi adında yayınlamış olduğunuz belgede 1921 Anayasasından hareket ettiğinizi açıklamışsınız. Bunun devleti yeniden kurmak olduğunu siz de biliyorsunuz. Ancak, Atatürk devleti doğru temeller üzerine kurmuştur. Atatürk'ün kurduğu devleti sorgulamak, hiç kimsenin haddi değildir. Bu Atatürk'ün kurduğu partinin hiç haddi değildir, olmamalıdır."

Kılıçdaroğlu'nun, 1924 Anayasasını temel aldığını, milli, üniter ve laik devletten yana olduğunu, özerklik çabalarını destekleyeceğini, sayılarının 13 milyonu bulduğunu belirttiği sığınmacı ve kaçağı gerekirse zorla ülkelerine göndereceğini açıklamasını beklediklerini ifade eden Özdağ, bunları açıklamasının CHP'nin yararına olacağını vurguladı.

"Türkiye'nin örtülü istilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın lütfen" diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Eğer bunları yaparsanız, PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılarından ve saray rejiminin kurucularından kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk'e sadık, Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, laik devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Bu ilkeleri desteklerseniz biz de sizi destekleriz. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de da benim aracılığımla sizi destekleyeceğini ifade ettiler."

SINAN ATEŞ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğraması sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili Meclis'e araştırma önergesi vereceklerini belirtti.

Bu arada, Teknoloji ve Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, Ümit Özdağ'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.