Bolu Belediyesi'nde kavga! AKP'li Hacer Çınar ile Tanju Özcan birbirine girdi

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:21

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 20:23

Olay, Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağanüstü toplantısında meydana geldi. Bolu’daki depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar, Bolu Belediyesinin Adıyaman’daki yardım çalışmaları için Belediye Meclisinden karar alınması için olağanüstü toplantı düzenlendi.

Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AKP grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Mecliste tansiyon yükseldi. Özcan ve AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay arasında karşılıklı atışmasının artması sonrasından, oylama gerçekleştirildi.

"AHLAKSIZ, PİSLİK ADAM"

Oylama sırasında AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan malzemeleri Özcan’a fırlattı. Çınar’ın saldırısı sonrası yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar'ın Özcan'a, "ahlaksız" ve "pislik adam" dediği duyuldu.

NE OLMUŞTU?

CHP’li Tanju Özcan, 16 Mayıs’ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AKP sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, “Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum” diye açıklama yaptı.

Özcan, partisinden 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası almasına sebep olan, Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.