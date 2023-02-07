Tanju Özcan isyan etti: Burada neden hiç yetkili yok!

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:58

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:45

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Deprem bölgelerinden Kahramanmaraş’a giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yaşananlara sert tepki gösterdi.

“BURADA NEDEN HİÇ YETKİLİ YOK”

Sosyal medya hesabından yurttaşın da konuşmalarını paylaşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Elbistan’dan sonra Kahramanmaraş'a geldik ve açıkçası ben burada daha olumlu tablo umuyordum. Ne yazık ki burada da birçok yıkılan binada çalışma yok, insanlar enkaz altında neredeyse 36 saattir kurtarılmayı bekliyor. Devlet vatandaşına yalan söylememeli. Burada neden hiç yetkili yok!

Bu bölgeye meraktan kimse gelmesin (Yakınlarını merak edenler hariç) bölgeye çok fazla iş makinası gönderiliyor (jsb, ekskavatör vb)bu araçları kullanmayı bilen operatörler acil gelmeli, zira çok sayıdaki iş makinası bomboş bekliyor. Hale çok fazla enkaza müdahale edilebilmiş değil."