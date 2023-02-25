Bor nerededir? Bor Belediye Başkanı kimdir? Bor Belediye Başkanı hangi partiden?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 18:15

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 18:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27’de oldu.

BOR NEREDEDİR?

Bor, Niğde iline bağlı bir ilçedir. Merkez bucağına bağlı 7, Kemerhisar bucağına bağlı 16 köyü vardır. Yüzölçümü 1354 km² olup, nüfus yoğunluğu 39’dur. İlçe topraklarının büyük bölümü Obruk Platosu'nda yer alır.

BOR BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Serkan Baran, 1979 yılın da Bor'da doğdu. Babası Yahya Baran Bor'un eski belediye başkanlarındandır. 2001 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Bölümünden mezun oldu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde AKP'nin adayı olarak seçimi kazandı. 2004 yılında evlenen Serkan Baran'ın iki çocuğu var.