Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer kimdir, nereli, kaç yaşında? Ömer Fethi Gürer hangi partiden?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:18

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 16:18

Niğde'de meydana gelen ve Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer hakkında merak edilenler...

ÖMER FETHİ GÜRER KİMDİR?

Ömer Fethi Gürer, 20 Eylül 1957'de Niğde'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilidir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Niğde milletvekili olarak meclise giren Gürer'in Niğde ile ilgili ulusal ve yerel basında yayımlanmış beş bini aşkın makalesi ve beş kitabı bulunmaktadır. Adana Disk Tekstil Sendikası Çukobirlik Şubesi Başkanlığı yaptı. % 400 TİS sözleşmesinde zam alarak halen aşılamayan tekstil işkolunda rekor sözleşme imzaladı.

Ömer Fethi Gürer, Adana DESYÖS Yüksek Öğrenim Derneği kurucusu ve kapanıncaya kadar başkanlığını yaptı. Adana CHP il gençlik kolları il Sekreteri,Adana Seçim Komite Üyeliği,SHP Kadıköy ilçe Sekreterliği görevinde bulundu. Adana,Niğde,İstanbul CHP ve SHP kurultay delegeliği yaptı. Özel sektörde 17 yıl müdürlük ve genel müdürlük yapan Gürer, 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP Bor Belediye Başkan Adayı oldu. Kartal Belediyesi Danışman ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.1 Kasım 2015 tarihinde erken genel seçimde CHP Niğde Milletvekili seçildi.

ÖMER FETHİ GÜRER ÖZEL YAŞAMI

Ömer Fethi Gürer, Balıkesir Bandırma Endüstri Meslek Lisesini bitirmesinin ardından Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Çalışma yaşamına 1978 yılında Adana Çukobirlik İplik Fabrikasında başladı. Tekstil İşçileri Sendikası Çukobirlik Sendikası kurucuları arasında yer aldı ve Şube Başkanı seçildi.

Ömer Fethi Gürer, evli ve iki çocuk babasıdır. 1992 yılında Tekstil Sendikası Türkiye Örgütlenme Müdürlüğü görevini sürdürdü.

ÖMER FETHİ GÜRER GAZETECİLİK KARİYERİ

Ömer Fethi Gürer, gazetecilik kariyerine 1974 yılında Yeşil Bor gazetesinde köşe yazıları ve haber yazarak başladı. Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin Niğde ve Bor muhabiri olarak çalışan Gürer, Niğde’nin Sesi, Niğde Hamle, Niğde Hasret, Yeşil Bor, Yeni Bor, Niğde Anadolu, Niğde 51, Niğde Haber, Niğde Yeniyıldız, Niğde Gündem, Bor’un Sesi, Aksaray Uluırmak, Aksaray Hasandağ, Konya Ereğli ve Nevşehir İç Anadolu gazetelerinde çalıştı.

ÖMER FETHİ GÜRER SİYASİ KARİYERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. ve 27. dönem milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İşçi Komite Başkanlığı görevini sürdüren Gürer, partinin Miting komiteleri ve Seçim komitelerinde görev aldı. Adana Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucuları arasında yer aldı ve Seçim Komitesinde görev yaptı. 1984 yılında Kadıköy Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) İlçe yöneticisi ardından SHP İlçe Sekreteri oldu. 2009 Türkiye yerel seçimleri'ne CHP Bor Belediye Başkan Adayı olarak katıldı. Seçilemedi fakat parti oylarını üç katına çıkardı. 2011 yılında Kartal Belediyesinde danışman olarak çalışmaya başladı. Özel Kalem Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Niğde milletvekili aday adayı oldu. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Niğde milletvekili olarak meclise girdi. 26. dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesidir.CHP Emek bürolarında görev yaptı.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Partiye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi’ne geri döndü.