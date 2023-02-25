Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kimdir? Niğde Belediye Başkanı hangi partiden?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:52

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 17:52

Niğde’nin Bor ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin "Çok şükür şu ana kadar ulaşmış bir olumsuzluk yok. Tam da depremzede çocuklarımızla bir aradaydık. Onların psikolojilerini dağıtmak isterken yakalandık. Çok şükür bir olumsuzluk yok şu an. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Niğde'de az ve orta hasar alan binalar olmuştu. Bunları mühürledik ama yine de vatandaşlarımızın bugün bu binalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz."



NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aile şirketinde yönetim kurulu başkanıdır. 2006 - 2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2011 yılında AKP Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. 2013'te Niğde İl Başkanlığı görevine atandı. Bu görevi 2017 yılına kadar devam ettirdi.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Emrah Özdemir, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP'den Niğde Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.