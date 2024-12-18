‘Borç ödemede çifte standart uygulanıyor’

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyelerin SGK borçlarına karşı gayrimenkul ile takas yapmaya çalıştıklarını ancak bu çabaya karşılık bulamadıklarını söyledi. Söz konusu uygulamada AKP’li belediyelere göre çifte standart olduğunu belirten Zeybek “Bugün bir yerel seçim olması durumunda alacağımız oy yüzde 47. AKP bunu görüyor. Ama ‘Belediyenin gelir bütçesini azaltalım, hizmet üretemesin’ hesabı var” dedi.

Borçların üç ayda faiz nedeniyle bile arttığını söyleyen Zeybek, yeni yılda vergi borçları için bir yapılandırma beklentisi olduğunu söyledi. Zeybek, “Bütün borçları yapılandırmalarla ödeyeceğiz. Ama ‘Biz CHP’den tüm paraları alalım, sonra yandaşımıza yapılandırma getirelim’ diyorlarsa bu büyük adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.