'Borçsuz devraldık, şanslıyız' demişti: MHP'li eski başkandan, Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür

Etimesgut belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Şanslı belediyelerden biriyiz" dedi. MHP'li Demirel'den ise Beşikçioğlu'na yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:29
'Borçsuz devraldık, şanslıyız' demişti: MHP'li eski başkandan, Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür
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CHP'nin AKP'den, DEM Parti'nin de kayyımlardan devraldığı belediyelerin fahiş borçları gündemdeki yerini korurken, Ankara Etimesgut'u yüzde 56.62'yle kazanan CHP'li Erdal Beşikçioğlu'ndan farklı bir çıkış geldi.    

İlçenin ilk CHP'li Belediye Başkanı olan Beşikçioğlu, önceki gün CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay"ına katıldı.

"BORÇSUZ TESLİM ETTİ"

ANKA'nın haberine göre Etimesgut Belediyesi'nin borcu olmadığı ifade eden Beşikçioğlu "Söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.

Erdal Beşikçioğlu, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin borçlarına ilişkin de "Genel Başkanımızın da sanırım bu konuyla ilgili birtakım girişimleri olacak. Hallederiz merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

DEMİREL: BAŞARILAR DİLİYORUM

Eski Etimesgut Belediye Başkanı MHP'li Enver Demirel de Beşikçioğlu'na açıklamasından dolayı teşekkür etti.

Demirel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla; uyguladığımız mali disiplinle kendi kaynaklarımızla, borçsuz, faiz ödemeden; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artran onlarca hizmet ürettik. Etimesgut Belediyesi gerçekleştirdiği onlarca tesise, hizmete rağmen borcu olmayan ve hizmet üretebilecek kaynağı olan Türkiye'nin ender belediyelerinden biridir.

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Erdal Besikçioğlu'na 'borçsuz belediye devraldıkları' yönündeki dürüst açıklamaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."


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