Beşikçioğlu ilk nikahını kıydı
Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen ünlü oyuncu Beşikçioğlu, ilk nikahını kıydı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ilk nikah kıyma görevini gerçekleştirdi.
Beşikçioğlu, Mine Kaya ve Berkay Dinçsoy çiftinin nikahına eşlik ederek ilk imzalarını attırdı.
Etimesgut Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "İlk nikâhımızı kıydık. Mine Kaya - Berkay Dinçsoy çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum.” açıklamasını yaptı.
Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftinin nikahlarını kıyarak, çiftimize ömür boyu mutluluklar diledi. pic.twitter.com/JbY6JpWlLZ— Etimesgut Belediyesi (@etimesgutbld) April 16, 2024
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