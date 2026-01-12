Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Borsada manipülasyon' soruşturmasında tutuklanan AKP İl Başkan Yardımcısı partiden istifa etti

12.01.2026 18:06:00
Haber Merkezi
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bir şirkete ait hisselerde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan AKP Aydın İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker’in, partideki görevlerinden ve üyeliğinden istifa ettiği açıklandı.

AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Borsa İstanbul'da manipülasyon" soruşturması kapsamında 7 Ocak’ta gözaltına alınıp tutuklanan İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker ile ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Erdem, Kerim Toker’in gözaltına alındığı gün tüm görevlerinden ayrıldığını belirterek, “Kerim Toker, 07.01.2026 tarihinde gözaltına alınmış; aynı gün İl Başkan Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etmiştir” ifadelerini kullandı.

Toker’i yaklaşık 30 yıldır tanıdığını belirten Erdem, “Kendisine yöneltilen borsa manipülasyonu iddiası 2022 yılında gerçekleşmiştir. Bu kapsamda SPK tarafından 6 ay süreyle işlem yasağı uygulanmıştır. Ancak bu dönemde tarafımıza ulaşmış herhangi bir adli tahkikat bilgisi bulunmamaktadır" dedi.

Erdem, 10 Ocak 2025’te yapılan il kongresinde de herhangi bir hukuki engel bulunmadığını belirterek, “Bu tarihte de Kerim Toker hakkında devam eden ya da kesinleşmiş herhangi bir adli süreç tarafımıza intikal etmemiştir. Kerim Toker ile şahsımın ve il yönetimimizdeki hiçbir arkadaşımızın resmi ya da gayriresmî herhangi bir ticari ilişkisi yoktur” açıklamasında bulundu.

