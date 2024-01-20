Boş arsada 67 seçmen kaydı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:00

CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı, yedi mahallede bulunan yeni seçmen ve adres değişikliği yapanları tek tek inceledi. 883 seçmenin kaydında uyuşmazlık tespit edildi. Adrese taşındığı evraklar üzerinde görülen 165 seçmenin adreslerinde oturmadığı ortaya çıktı. Ankara ve Bursa’dan nakli yapılan aynı aileden 67 seçmenin ise baraka dahi olmayan boş arazi üzerinde görüldüğü tespit edildi.

CHP Çanakkale merkez ilçe başkanı İbrahim Can Ergun, “4-17 Ocak tarihleri arasında askıya çıkarılan seçmen listelerini inceledik. 7 bin 366 seçmeni ziyaret ettik. 663 tanesinde seçmen kaydı uyuşmazlığı, 165 tanesinde adres bulunamadı. Yerinde tespit edemediğimiz 67 seçmen bulduk. Bu seçmenlerin ise adresi boş bir arazi görünüyordu. Bir seçmenin ve oyun hakkını sonuna kadar koruyacağız. Usulsüz olduğunu tespit ettiğimiz kayıtlar için itirazımızı ilçe seçim kuruluna yaptık. Sonuçları bekliyoruz” diye konuştu.