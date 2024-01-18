AKP’li başkan da hayalet seçmen çıktı: Evinde 28 seçmen kayıtlı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:06

Güncelleme: 18.01.2024 - 14:06

Akdeniz ilçesinde 50’den fazla adreste 3 bin 200 hayalet seçmen tespit ettiklerini geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklayan Dem Parti Mersin Milletvekili Av. Ali Bozan, hayalet seçmen skandalıyla ilgili olarak İl Seçim Kuruluna sundukları bazı delilleri kamuoyuyla paylaştı.

Bozan’ın belgelerini paylaştığı iddialar arasında AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın adresini taşıması ve o adreste 28 seçmenin görülmesi, bir ilçe emniyet müdürünün adresini usulsüz taşıması ve o adreste de 11 seçmen görülmesi iddiaları da var.

“BÜROKRATA ÇAĞRIDA BULUNDUK. DÜZELTMEDİ”

1 Ekim’den beri Akdeniz’de adeta hayalet seçmen avına çıktıklarını söyleyen Bozan, “Geçtiğimiz günlerde hayalet seçmenlerle ilgili açıklama yaptığımızda bu kentte bir üst düzey bürokratı tespit ettiğimizi söylemiştik. Gelin kaydınızı düzeltin, bu hatadan dönün diye çağrıda bulunduk. Ama bu yönde bir adım atmadı” dedi.

“AKP’Lİ BAŞKAN GÜLTAK ŞU AN HAYALET SEÇMENDİR”

İncelemeleri sırasında Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın usulsüz seçmen kaydı yaptığını gördüklerini savunan Bozan, “Akdeniz Belediye Başkanı olan Mustafa Gültak şu anda hayalet seçmendir, usulsüz seçmendir. Kendisinin Yenişehir ilçesinde oturduğu bilinmesine rağmen kendisinin ve ailesinden 5 kişinin seçmen kaydını Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesine taşımış. Bununla yetinmemiş, Mersin’in farklı ilçelerinden 28 kişinin kaydını aynı adrese taşımış. Bu adreste kendisi 28 kişiyle ikamet ediyor görünüyor. Kimisi Silifke’den, kimisi Tarsus’tan, mayıs seçimlerinden sonra kayıtlarını bu adrese taşımışlar. Şu an Akdeniz Belediye Başkanı 28 kişiyle bir evde yaşıyor görünüyor. Yani bu kadar çaresizler, bu kadar düşmüşler. Bir gün bunun tespit edileceğini, bu usulsüzlüğün açığa çıkacağını hiç düşünmediniz mi? Halka ne cevap vereceksiniz? Eminim şu kayıtlardan sonra halkın içine çıkacak yüzleri dahi yok” ifadelerini kullandı.

“EMNİYET MÜDÜRÜNÜN 11 KİŞİYLE KAYITLI OLDUĞU EVDE KAPIYI AÇAN OLMADI”

Halen görevde olan bir ilçe emniyet müdürü hakkında da iddialarda bulunan Bozan, “Mezitli ilçesinde oturuyorken ailesiyle birlikte kaydını Siteler Mahallesine almış. Ailesiyle birlikte o evde 11 kişi görülüyor. Bu tespiti yaptıktan sonra arkadaşlarımız bu adrese 3 gün üst üste gidip kapıyı çaldılar ama kapıyı açan olmadı. Gerçekte bu adreste oturan var mı bilmiyoruz. Ama şundan eminiz, İlçe Emniyet Müdürü bu adreste oturmuyor. 50’nin üzerinde adres için şaibeli seçmen itirazında bulunduk. Seçim Kurulları tahkikat yaptırırken polise yaptırıyor. Ama kolluğun başındaki kişi seçmen kaydını usulsüz şekilde taşımışken tahkikat şaibeli olacaktır. Bu nedenle jandarma ve seçim kurulları tarafından yeniden tahkikat yapılmalıdır. Mersin Valiliği usulsüz seçmen kayıtlarını yapan nüfus memurlarını açığa almalıdır. İçişleri Bakanlığı seçmen kaydını usulsüz şekilde taşıyan emniyet müdürünü açığa almalıdır. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kendisinin, ailesinin ve 28 kişinin seçmen kaydını usulsüz şekilde kaydırdığı için 85 milyon vatandaştan özür dilemelidir” dedi.

Dem Parti Mersin İl Eş Başkanı Reşat Aşan da “Akdeniz’de yapmak istedikleri toplum mühendisliğini boşa çıkaracak, usulsüz seçmen taşıma girişimlerini durduracak güce sahibiz. Tüm bu hilelere rağmen Akdeniz’i kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.