Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat'tan boykot çağrısı!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:39

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:39

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestolar, kitlesel boykot çağrıları ile sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesine yeni firmalar eklenirken, sosyal medyada 2 Nisan 2025 günü için tüketim boykotu çağrıları da yapılmaya başlandı. Kullanıcılar, "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" başlıklı paylaşımlar ile boykot kampanyasını genişletiyor.

AYBÜKE PUSAT’TAN BOYKOT ÇAĞRISI

Boykot çağrısına sanat ve medya dünyasından da destek geliyor. İktidar propagandası yapmakla eleştirilen TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu.



