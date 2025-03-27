Boykot listesinin yankıları sürüyor: Yusuf Tekin tercihini D&R'dan yana kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesini açıklamasının ardından birçok AKP'li isim Espressolab'a gitmeyi tercih ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin D&R'da tercih kıldı.

Boykot listesinin yankıları sürüyor: Yusuf Tekin tercihini D&R'dan yana kullandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:51

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de bir boykot listesi açıkladı.

Listede başlıca Espressolab ve D&R dikkat çekti. Birçok AKP'li isim Espressolab'da fotoğraf vermeyi tercih ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise tercihini D&R'dan yana kullandı.

Tekin'e, AKP milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi de eşlik etti.


Etiketler: #BOYKOT #Yusuf Tekin #CHP

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