Boykot listesinin yankıları sürüyor: Yusuf Tekin tercihini D&R'dan yana kullandı

Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:51

Güncelleme: 27.03.2025 - 22:52

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de bir boykot listesi açıkladı.

Listede başlıca Espressolab ve D&R dikkat çekti. Birçok AKP'li isim Espressolab'da fotoğraf vermeyi tercih ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise tercihini D&R'dan yana kullandı.

Tekin'e, AKP milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi de eşlik etti.