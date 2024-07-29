Bozbey, SGK ve vergi borçlarının yapılandırılmasını istedi: Maaşları ödeyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik “SGK borcu tahsili” hamlesine tepkiler sürüyor. Cumhuriyet’e konuşan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Göreve başladığımızda AKP’lilerin 7 milyar lira dediği borcu, 30 milyar TL olarak bulduk” dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00
Bozbey, SGK ve vergi borçlarının yapılandırılmasını istedi: Maaşları ödeyemeyiz
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Kendilerine devredilen SGK borcunun 4 milyar 533 milyon olduğuna dikkat çeken Bozbey, kendi dönemlerinde SGK borcunun düzenli ödendiğini belirtti.

Bozbey, sözlerine şöyle devam etti: “Marmara Bölgesi’nde birçok belediyenin vergi ve SGK borçlarının doğrudan olarak bakanlık tarafından kesilmesi durumunda hizmetlerde aksamalar yaşanmasının yanı sıra bazı belediyelerin maaş ödemelerinde bile sıkıntılara yol açabileceğinin bilinmesi gerekir. Böyle bir yaklaşımın telaffuz edilmesini dahi doğru bulmuyoruz. Bırakın borçların kaynağından kesilmesini, SGK ve vergi borçlarının mutlaka yapılandırılması gerekiyor. Belediye paylarında da kesintilerin ertelenmesini talep ettik.

Halen de bu talebi yüksek sesle söylüyoruz. Böylece belediyelerin vatandaşlara vermiş olduğu genel hizmetlerle, parkların bakımı, çöplerin toplanması, temizlik gibi genel hizmetlerde aksama olmayacaktır. Sadece CHP’li belediyeler için değil, tüm belediyelerimizin buna ihtiyacı vardır.”


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