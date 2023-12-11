BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti

Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:57

Güncelleme: 11.12.2023 - 15:08

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı bugün Zafer Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Özdağ ve Baş, yarım saat süren görüşmelerinin ardından birlikte basın toplantısı düzenledi.

Baş, şöyle konuştu:

“Önümüzde malum yerel seçimler var. Yerel seçimlerde, Türkiye'nin gidişatı, Türkiye'nin son dönemlerde muhalefetiyle iktidarıyla aynı oyunun içinde debelenmesi, Türkiye'de neler yapılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunduk. Çok verimli kanaatler ortaya çıktı. Önümüzdeki süreçte de değerlendirmeler yine yapmaya devam edeceğizdir. Dolayısıyla bu misafirperverlikten, bu karşılamadan ötürü de kendisine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda.”

"DAHA SIK GÖRÜŞECEĞİZ"

Özdağ ise şunları söyledi:

“Yerel seçimlere giderken kapsamlı bir Türk siyaseti değerlendirmesi yapma fırsatını bulmuş olduk. Biz hem kendisini ve partisinin değerli görüşlerini önümüzdeki süreçle ilgili dinleme fırsatı buldum hem de kendi görüşlerimizi aktarma, kendileriyle paylaşma ve birlikte değerlendirme fırsatını bulduk. Bundan sonra bu tür görüşmeleri daha sık gerçekleştirme doğrultusunda karar aldık. İnşallah hem yerel seçimlere giderken hem de yerel seçimler sonrasında böyle tesadüflere bırakmadan genel başkan da uygun görürse zaman zaman bir araya gelip kahve içeceğiz. Türkiye meselelerini birlikte değerlendireceğiz. Yerel seçimlerin her iki parti açısından da çok büyük önemi olduğunu gayet net biliyoruz. Türk siyasetinde de önemli bir aşama olacak bu seçimler. Onun için attığımız her adımın bu aşamayı gerçekleşmesine katkı verecek şekilde şekillenmesi için biz de istişarelerimizi sürdüreceğiz. Ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum.”