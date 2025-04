BTP İl Kongresi'ne 'Yukarının talimatı var' engellemesi: Kongre için kiraladıkları salona alınmadılar

Yayınlanma: 27.04.2025 - 17:21

Güncelleme: 27.04.2025 - 17:42

İktidarın muhalefete yönelik hukuksuz engellemeleri artarak devam ediyor. Bugün Karaman’da 9. Olağan Kongresini yapacak Bağımsız Türkiye Partisi, kongre için kiraladığı Pirireis Kültür ve Kongre Merkezi'ne alınmadı.

“Bir ay öncesinden sözleşmesi yapılmış, ücreti ödenmiş, dün süslemesi yapılmış, bugün kongre yapılacak salonun kapısını Karaman İl Kültür Müdürü ‘Yukarının talimatı var’ diyerek açmıyor” diyen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder, “Genel başkanımızın katılımı ile gerçekleşecek Kongremiz engelleniyor. Bu insanlar TCK 114’te düzenlenen ‘Siyasi engelleme’ suçu başta olmak üzere birçok suçu işleme cesaretini nereden alıyor? Kongre yapmamızı engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR GERÇEKLERİN DUYULMASINDAN RAHATSIZ"

“Bilbord ve Megalight reklamları, kurulan çadırlar, dağıtılan broşürler ve günlerdir teşkilatımızın özverili çalışması ile davet edilen insanlar salonun önüne gelmeye başladı” diyen Önder, “Biz salonun önündeyiz. Seçim kurulu sandıkları kapıda. Salon kapısının açılmasını bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Çağrıların karşılıksız kalması üzerine BTP İl Kongresi yapılamadı. Kültür Merkezi önünde kısa konuşma yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yaşananlara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Kendilerine hiçbir şey denmeden kongre kapısına kilit vurulduğunu söyleyen Baş, kendilerine resmi bir tebligat yapılmadığını ve düne kadar ulaştıkları yetkililere ise bugün hiçbir biçimde ulaşamadıklarını belirtti.

Böyle bir olayın başka örneğini görmediğini vurgulayan Baş, “Karaman’da partili arkadaşlarımız kapsamlı bir çalışmayla kongremizi geniş bir kitleye duyurmuştu. Ancak iktidar, gerçeklerin konuşulmasından rahatsız olduğu için bunu engellemeye çalışıyor” dedi.

Siyasi liderlere ilişkin dava sürecinin kendisiyle başladığını anımsatan Baş, sözlerine şöyle devam etti:

“ERDOĞAN’SIZ ERKEN SEÇİM”

“Siyasi parti lideri olarak ilk bana dava açılmıştı. Yurtdışı yasağı getirildi ve her hafta gidip imza atıyorum. Devamında Sayın Ümit Özdağ ve Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmaları süreci yaşandı. Bugün ilk kongre engellemesi bizimle yaşandı. Demokrasiyi askıya alacak her girişimi yapabilecek durumdalar. Eğer bunu normalleştirirsek devamında bu iktidar seçim bile yaptırmayacak. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasalar gereği katılamayacağı bir Erdoğan’sız erken seçime bir an önce gidilmesi gerekiyor. Tüm muhalefet partilerinin bu konuda hukuki bir zeminde birleşmesi geç kalınmış bir zorunluluktur.”