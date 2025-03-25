BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'hakaret' açıklaması: 'Şiddetle kınıyorum'

BTP lideri Hüseyin Baş, Tenzile Erdoğan ile Dilek İmamoğlu için kullanılan ifadelere tepki göstererek, "Bu ahlaksızlığı yapanları şiddetle kınıyorum" dedi.

BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'hakaret' açıklaması: 'Şiddetle kınıyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:22

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu için kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

"BU AHLAKSIZLIĞI YAPANLARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İtiraz etmek, eleştirmek herkesin en doğal demokratik hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken ahlaklı olmak da  herkesin zorunluğudur. Anne gibi kutsal bir varlığa yapılan ahlaksızlık kesinlikle kabul edilemez. 

Hem Sn. Cumhurbaşkanı’na hem Sn. İmamoğlu’na yönelik bu tür galiz ifadelerin kullanıldığına yönelik bilgiler dolaşıyor. Bu ahlaksızlığı yapanları şiddetle kınıyorum. 

Demokratik hakkını hakkaniyetle kullanan vatandaşlarımızla bu ahlaksızların birbirinden ayrılması gerektiğini de belirtmek istiyorum."


Etiketler: #Bağımsız Türkiye Partisi #Dilek İmamoğlu #Hüseyin Baş #Recep Tayyip Erdoğan

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