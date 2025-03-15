BTP lideri Hüseyin Baş: 'Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum'
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum. İki imza atılacak ve yargılanacağım diye dokuz tane imza attım. Bu işte bir terslik yok mu” dedi.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan, adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verilen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yargı sistemini eleştirdi.
Baş, “İki aydır Adalet Bakanlığının kovuşturma izni vermesini ve iddianamenin hazırlanıp yargılanmayı bekliyorum. Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum. 2 imza atılacak ve yargılanacağım diye dokuz tane imza attım. Bu işte bir terslik yok mu” paylaşımını yaptı.
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