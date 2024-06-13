Bu bayramda da dar gelirlinin rotası ‘akraba-arkadaş evi’ olacak

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

Türkiye’de yaşam her geçen gün daha da pahalanıyor. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’in yaptırdığı araştırma da acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre, yurtiçi turizmde yapılan 10 seyahatten 6’sını yakınlara yapılan ziyaretler oluşturuyor. Ateş, “Ekonomik kriz ortamında toplumun büyük kısmı için bırakın oteli, pansiyonu çadırda tatil bile güçleşti. Tatilin rotası akraba veya arkadaş evi oldu. Emeklilikte gezmek ise artık eski bir hayal; geçen yıl 100 tatilcinin sadece 6’sı emekliydi. Bu bayram yakınlara kavuşmak da güç. Keza iki kişi için en uygun otobüs bileti, asgari emekli maaşının 1/5’ine denk geliyor” dedi.

‘BÜYÜK BİR AYIP’

65 yaş ve üstü vatandaşların turizmdeki payının oldukça düşük kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Ateş, şunları söyledi: “Geçen yıl yurtiçinde yapılan yaklaşık 61.5 milyon seyahatin 3.8 milyonu 65 yaş üstüne aitti. Bu rakam 25-44 yaş grubunda 23.8 milyon ve 45-64 yaş grubunda da 14.7 milyon oldu. Sağlık sorunları bir yana özellikle emeklilerin ülkemizde her anlamda büyük imkânsızlıklar içinde yaşadığı ortada. Emekliler bırakın Avrupalı akranları gibi dünyayı görmeyi, kendi memleketini gezemiyor. İktidar da emekliye utanmadan KYK yurtlarında tatil teklif ediyor. Bu ülkemizin büyük bir ayıbıdır.”

‘TATİLE GÜÇ YETMİYOR’

Düşen alım gücü ve artan yoksulluk nedeniyle bayram tatilinin dokuz güne çıkarıl-masının toplumun sınırlı bir kesimini ilgilendirdiğine vurgu yapan Ateş, şöyle devam etti: “Geçen yıl yurtiçinde yapılan yaklaşık 61.5 milyon seyahatin 20.6 milyonu gezi, eğlence, tatil ve kültür amaçlı iken 35.8 milyonu yakınlara ziyaret olarak gerçekleşti. 2022 yılına göre vatandaşların masrafları gezi amaçlı seyahatlerde 3 bin TL’den yaklaşık 5 bin TL’ye, yakınlara seyahatte bin 591 TL’den 2 bin 664 TL’ye yükseldi. Geçen yıl ortalama geceleme sayısı 8.2 günden 7.7’ye indi. Bu sayı 65 yaş üstü için 15.9 gün oldu. Ortalamayı akraba ve arkadaş ziyaretleri yükseltiyor, aksi halde vatandaşın uzun tatile gücü yetmiyor. Bununla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerinde ortalama geceleme süresi 2022’de 18.5 gün idi. Dolayısıyla ekonomik krizde yakınlara ziyaretler de kısa tutulur oldu.”

Ateş, dar gelirliler için bu bayram tatilinin adresinin de yine akraba evi olacağına işaret ederken “Ancak yer yer uçak biletini bile geride bırakan sadece otobüs bileti fiyatları bile vatandaşlar için bu bayram akraba ziyaretini lüks hale getiriyor” dedi.