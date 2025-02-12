Bu kez de 'uçak' konvoyu! Erdoğan 4 günlük Asya gezisine 3 uçakla gitti: TOGG'lar kargo uçağında taşındı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük Malezya, Pakistan ve Endonezya gezisine 3 uçakla gitti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği ülke liderlerine hediye ettiği TOGG araçlar ayrı bir kargo uçağında taşıdı.

Bu kez de 'uçak' konvoyu! Erdoğan 4 günlük Asya gezisine 3 uçakla gitti: TOGG'lar kargo uçağında taşındı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:51

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere çıktığı Malezya, Pakistan ve Endonezya gezisine 3 uçakla gitti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Asya-Pasifik gezisi için Katar Emiri’nin hediye ettiği Boing 747-8 tipi uçağın yanı sıra heyet üyeleri için de Cumhurbaşkanlığına ait Airbus uçak tahsis edildi. 

Ziyaret edilen devlet başkanlarına hediye olarak götürülen TOGG marka araçları da kargo uçağı taşıdı.

TOGG KARGO UÇAĞI İLE GELDİ

Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Türkiye’den kargoyla taşınan TOGG aracı teslim etti.

BAKANLARLA ÇIKARMA

Erdoğan’ı ilk durağı Malezya’da; Başbakan Enver İbrahim ve eşi; Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin karşıladı. 

Geziye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılıyor.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #TOGG

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