Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'TOGG' hediyesi!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gitti. Erdoğan, ziyaretinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya’da temaslarını sürdürüyor.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim’le görüşen Erdoğan, İbrahim'e bir adet TOGG aracı hediye etti.
İki lider, daha sonra aracın önünde bir "hatıra" fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Malezya #TOGG
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