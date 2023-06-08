Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil... Yandaş Cem Küçük'ten ayakkabı hamlesi

Yayınlanma: 08.06.2023 - 15:50

Güncelleme: 08.06.2023 - 15:58

AKP'ye yakınlığıyla bilenen gazeteci Cem Küçük'ün ayakkabı şirketine ortak olduğu ortaya çıktı. 5 ortağın olduğu Fil Ayakkabı Aksesuar Dış Ticaret Limited Şti. isimli şirket 27 Şubat'ta kuruldu.

Halk TV'den Dinçek Gökçe'nin haberine göre, 1.2 milyon lira sermayeli şirketin ortakları arasında uzun yıllar ayakkabı sektöründe çalışan iş insanı Alime Kırışık, Gazeteci Cem Küçük, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, iş insanı Osman Uğurlu ile Murat Sur yer aldı. Bu arada, Tıskaoğlu son seçimde Zonguldak’ta milletvekili adayıydı. Tıskaoğlu, Elcab Kablo ve Profil şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanı.

"3 ORTAK 400’ER PAY SAHİBİ OLDU"

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirket ilk kurulduğunda Cem Küçük, Alime Kırışık ile Nejdet Tıskaoğlu eşit hissedar olarak yer aldı. Şirketin 1.2 milyon liralık sermayesi, her bir pay 1000 TL olacak şekilde bin 200 paya bölündü. 3 ortak da 400’er pay sahibi oldu.

ŞİRKETE 2 İSİM DAHA ORTAK OLDU

Şirketin kuruluşundan 1,5 ay kadar sonra ise ortaklık yapısında değişiklik oldu. Cem Küçük, şirketteki 200 bin TL’ye denk gelen 200 adet payını Murat Sur’a, Alime Kırışık ise 200 adet payını Osman Uğurlu’ya devretti. Böylece, şirkete 2 isim daha ortak oldu.

Fil Ayakkabı, Hocin markası ile yurtiçi ve yurtdışında satış yapacak. Erkek ayakkabı markası olarak planlanan Hocin’in ürün katalogları da hazırlandı. Fil Ayakkabı, başlangıçta doğrudan üretim yapmayacak.

Uzun yıllardır ayakkabı sektöründe olan iş insanı Alime Kırışık, 2018’de kurduğu Onurlu Ayakkabı, başka firmalara olduğu gibi Fil Ayakkabı için de üretim yapacak. Onurlu Ayakkabı hali hazırda ‘Sorelle” markası ile kadın ayakkabı üretimi yapıyor.

"İNŞALLAH BAŞARILI OLUR"

Konuya ilişkin konuşan Cem Küçük “Hemen hepimiz Zonguldaklıyız. Ortaklardan Nejdet Bey ile çocukluk arkadaşı sayılırız. Fikir ben ve Nejdet Beyden çıktı. Bakalım inşallah başarılı olur. E-Ticaretten satışlar olacak. Kataloglar hazırlandı. Üretim için de bir takım gelişmeler olabilir. Keza mağazalaşma da… Ancak gidişata bakmak gerek öncelikle” diye konuştu. Küçük, şirkete 5 kişinin daha ortak olacağı bilgisini de paylaştı.

"BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Fil Ayakkabı’nın ortaklarından Alime Kırışık (51) ise “Ben sektöre daha 16 yaşındayken çırak olarak girdim. 30 yaşında üretim müdürü oldum. O dönem bünyemde 250 kişi çalışıyordu. 20I4’te ise emekli oldum. Ancak daha sonra yeniden sektöre döndüm. Oğlumun adını taşıyan Onurlu Ayakkabı’yı kurdum. 4 kız kardeşimle birlikteyiz. Çeşitli markalara üretim yapıyoruz. Cem Bey ve Nejdet beylerle de, oğlumun kalp nakli konusunu konuşmak için tanıştım. Daha sonra yerimize geldiler. Ve Fil Ayakkbı’yı kurduk. Başarılı olacağımıza da inanıyorum” dedi.

YEDİYILDIZ'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Öte yandan bu durum akıllara eski AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın Erdoğan’a 'sevgisini' anlatmaya çalışırken “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” ifadelerini akıllara getirdi.