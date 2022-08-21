Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken açıklama: 'En çok Mansur Yavaş ismini duyuyoruz'

21 Ağustos 2022 Pazar, 10:01

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İYİ Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruya yanıt veren Kavuncu, "Saldırganlardan 3'ü yakalandı. İfadelerini vermişler ve daha sonra bırakılmışlar. Bu 3 kişi de MHP Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticileri veya mensupları. Bunu geçtiğimiz senelerde de yaşadı. Ben bundan bir sene önce buna benzer bir saldırıya uğradım. Bunlar seçim yaklaştıkça ortamın gerileceğinin işaretleri. Biz teşkilatlarımıza asla bu provokasyonlara dahil olmamaları telkininde bulunduk" şeklinde konuştu.

“ÜYE SAYIMIZ 17 BİNDEN 103 BİNE ÇIKTI”

Kavuncu, "anketlerin yanı sıra sahada yürüttükleri çalışmalarda partilerinin oy oranını yüzde kaç gördükleri ve nasıl grafik izlediklerini yönündeki" soruya, "Anket de yaptırıyoruz. Genel merkezimizin yaptırdığı anket var. Bu anket bir firmaya verilen anket değil, 6-7 tane, havuza atılan bunların ortalamasını alarak analiz yapıyoruz. İki şekilde değerlendiriyorum bizim oy oranımızı. Bunlardan bir tanesi anketler, bir diğeri yaptığımız üye çalışmaları. Ben il başkanı olduğumda üye sayım 17 bindi, bugün 103 bin" yanıtını verdi.

"Bir ortalama var mı?" sorusu yöneltilen Kavuncu, "En son Mart-Nisan ayında, Bekir Ağırdır'la özel bir anket yaptık İstanbul'da, yüzde 17 çıktı. İstanbul'da son genel seçimde oyumuz yüzde 7'ydi" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN OLASI ADAYLIĞI

“Kemal Bey’in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?” sorusunu da cevaplayan Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var.”

“AKŞENER'İN NEDEN ADAYLIKTAN VAZGEÇTİĞİ SORULUYOR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değil başbakan adayıyım" açıklamasının kendilerine çok sorulduğunu söyleyen Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlat İstanbul çalışmamızda, en çok karşılaştığımız sorulardan biri, neden Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği. Ama bu bir hayıflanma, 'olmaz mı', 'geri dönmez mi'. Bunlar sahada duyduklarımız. (Peki kararından döner mi sorusu üzerine) Dönsün. Biz, o makam için sahip olduğu siyasi tecrübe ve biyografik istihbarat gücüyle, tecrübesiyle, yaklaşımı bütün bu özellikleri itibariyle, ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Bunu kendisine söylüyoruz, o da, 'Ben söyleyeceğimi söyledim' diyor."