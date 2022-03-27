Bülbül'den 'teklif' soruları: Cumhurbaşkanı neden seçim yasakları kapsamına girmiyor?

27 Mart 2022 Pazar, 09:16

AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı seçim yasası teklifine göre Cumhurbaşkanı, parti başkanı sıfatıyla seçim propagandası yaparken, Cumhurbaşkanlığı makamının getirdiği tüm avantajlardan yararlanmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Bülbül, teklifi eleştirirken AKP'nin seçim yasasını bugüne kadar 7 defa değiştirdiğini anımsattı. Bülbül, "2018'de de değişiklik yaptılar. O zamanki değişitlik gerekçeleri şimdi değişti. O zaman artık oylar iktidara yarıyordu, şimdi ise ittifaklarına yaramıyor. Ne değişti? Ne yapsalar boş" diye konuşu.

"NE YAPSALAR BOŞ"

Bülbül, değişiklikle İl Seçim Kurullarındaki kıdemli hakimleri değiştirmek istediklerini anlatarak, "İl Seçim Kurullarında birinci sınıfa ayrılmış hakimlerden kura yoluyla hakim heyetlerini oluşturuyorlar. Ama artık ne yapsalar, ne etseler boş. Artık sandıkta gidecekler" şeklinde konuştu.

"Bu teklif Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecek" diyen Bülbül, şöyle devam etti:

"İlçe Seçim Kurullarına da müdahale etmek istiyorlar. Bu açıkca Anayasaya aykırı. En kıdemli hakim yerine kendi teşkilatlarından yargıya taşıdıkları isimleri başkan yapmak istiyorlar. Soruyoruz, en kıdemli hakimin seçilmesinden neden rahatsız oluyorlar? Ayrca, Cumhurbaşkanını yasaklarda muaf tutmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı neden seçim yasakları kapsamına girmiyor? Cumhurbaşkanı, partili bir Cumhurbaşkanı değil mi? Şu anda tek adam değil mi? Yürütmenin başı değil mi?"