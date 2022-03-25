İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan yeni seçim yasasına tepki: 'Amaç gündemi perdelemek'

25 Mart 2022 Cuma, 17:03

AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla kabul edilen erken seçim kanunu hakkında İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.

Seçim sistemini eleştiren Tatlıoğlu, "Biz Türkiye'de bir seçim istiyoruz, bu seçimi 2002 yılında AKP'nin iktidara geldiği sistemle istiyoruz. 2018 de AKP ve MHP'nin birlikte tasarladığı sistem şeklinde de arz ediyoruz. Burada yapılan şey tam anlamıyla millet nezdinde itibarı düşenlerin, karşılığı azalanların seçim sistemiyle 'Acaba iktidarımızı nasıl tutabiliriz?' düşüncesinden ibaret bir durum" ifadelerini kullandı.

'AMAÇ, GÜNDEMİ PERDELEMEK'

Geçmişe bakıldığında yapılan seçim yasası değişikliklerinin değişiklik yapanlara fayda sağlamadığını düşünen Tatlıoğlu, MHP'nin oylarının düşmesi ve buna bağlı olarak bu yasanın çıkarıldığını söyledi. Tatlıoğlu, Cumhur İttifakı'nın toplam oylarında ciddi bir düşüş olduğunu belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

''AKP oylarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmiş durumda. MHP'de oylarının yarısını kaybetmiş durumda. Bunun çözümü bunu telafi etmek, milletle bütünleşmek yüzde 50 asgari ücret artışına rağmen geçim sıkıntısının şiddetli olması önemlidir. Buna kulak vermek bunu çözümlemek lazım. Amaç gündemi perdelemek ve tartışmaları bunun üzerinden götürmek, ama biz buna fırsat vermeyeceğiz."