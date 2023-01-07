Buldan'ın 'aday' açıklaması sonrası Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “HDP kendi adayıyla seçime girecek” açıklamasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023 genel seçimlerinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını belirterek, “HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz.” ifadelerini kullandı.
Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin görüşmelerinin başladığı bu günlerde HDP’li Buldan çıkışı siyaset gündemini hareketlendirdi.
DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Buldan'ın açıklamasının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
''Yarım kilo ucuz kıyma alabilmek için sabahın karanlığında kuyruğa giren, bayat ekmek almak zorunda kalan on milyonlarca insanın, gelecekten umudunu kesmiş gençlerin umudu muhalefette'' diye yazan Demirtaş, ''Vebal muhalefette, sorumluluk muhalefette. Çözüm de muhalefette. Yürü HDP! Yolun açık olsun'' ifadelerini kullandı.
Yarım kilo ucuz kıyma alabilmek için sabahın karanlığında kuyruğa giren, bayat ekmek almak zorunda kalan on milyonlarca insanın, gelecekten umudunu kesmiş gençlerin umudu muhalefette.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 7, 2023
Vebal muhalefette, sorumluluk muhalefette. Çözüm de muhalefette.
Yürü HDP! Yolun açık olsun.
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