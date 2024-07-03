Bülent Arınç'tan, Saray'ın sesi Mehmet Uçum’a zehir zemberek sözler: 'Kendini bilmez zat'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 12:31

Güncelleme: 03.07.2024 - 12:31

AKP kurucularından Bülent Arınç; AKP'nin 31 Mart seçimlerinde uğradığı ağır yenilgiyi değerlendirdi.

Sinan Ateş cinayetinden yargıdaki krizlere kadar birçok konuya değinen Bülent Arınç, "AKP, Cumhur İttifakı'nı sürdürürken muhafazakâr demokrat kimliğine geri dönebilir. Bunun formülü bende gizli" dedi.

Can Atalay davasındaki tutumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a da 'kendini bilmez' ifadesiyle seslenen Bülent Arınç, "Maalesef hukuk politikalarına yön veren Uçum soyadlı bir zat, milli yargı, milli olmayan yargı ayrımını yaparak literatüre çok saçma sapan bir şey soktu. Bunun süratle düzeltilmesi lazım" dedi.

"KENDİNİ BİLMEZ ZAT"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Bülent Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef hukuk politikalarına yön veren Uçum soyadlı bir zat, milli yargı, milli olmayan yargı ayrımını yaparak literatüre çok saçma sapan bir şey soktu. Yargıtay burada milli yargı, güya Anayasa Mahkemesi başka bir yargı. Anayasa varsa uygulanır. Uygulanırken sıkıntı doğuyorsa, gücünüz varsa değiştirilebilir.

O milli yargı lafını getiren, kendini bilmez kişiye şunu söylemek istiyorum ki, 30 sene avukatlık yapmış, barodan da 50 yıl plaketini almış bir arkadaşları olarak, Türkiye’de her mahkeme, AİHM hariç milli yargıyı temsil eder. Çünkü gerekçeli kararının başında, ‘Türk milleti adına’ der. Yanlışlıklar çok. Türkiye’de insanları şahsi hürriyetlerinden mahrum etmek, özellikle de Can Atalay özelinde çok yanlıştır. Bunun süratle düzeltilmesi lazım.”

"AK PARTİ'DE KİMSE 'YENİLGİ' KELİMESİNİ KULLANMAZ"

AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilgisini değerlendiren Arınç, “Sonuç istediğimiz gibi olmadı. AK Parti bir başarı kazanmadı, bunu açıkça ifade edeyim. Ama başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti’nin önündeki insanların hiçbirisi mağlubiyet kelimesini de, yenilgi kelimesini de kullanmak istemezler. En büyük şehirleri kaybediyoruz, hem de kaç defadır kaybediyoruz. Kazandığımız yerleri de oylarımız düşerek kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YERİNDE OLSAM…"

Açıklamalarında Erdoğan'a da tavsiyede bulunan Arınç, şöyle konuştu:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam, yarın ‘Ey millet, ülkede sıkıntılarımız var. Ben de şu kadar yıldan beri varım, çok doğru şeyler yaptım ama yanlış yaptıklarım da olmuştur. Size söz veriyorum, adaletten, hukuktan, yargıdan ne kadar şikayetiniz varsa ben de sizin kadar şikayetçiyim. Bundan sonra bu kurumlardan şunu istiyorum. Sadece adalet tecelli etsin. Hiçbir talimata kulağınızı açmayın.

Hiçbir işarete ne olur bakmayın. Önünüzdeki dosya ne ise ona göre karar verin’ derim. Bunu dese yargı zaten buna hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı bu açıdan rahatlatması gerekir diye düşünüyorum. Nihai kanaatim şudur. Cumhurbaşkanlığı makamı ile Genel Başkanlık makamı birbirinden ayrılmalı. Bunu ilan ettiği gün bile, 5 puan koyarız üstüne."