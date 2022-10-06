Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber Demokrat Parti'de sözcü oldu
AKP kurucularından olan Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti'de sözcü oldu.
AKP kurucularından olan ve daha sonra diğer AKP kurucuları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arası açılan Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldığını ve siyasete atıldığını duyurmuştu.
Arınç'ın kendisi gibi avukat olan yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti Kadın Kolları Parti Sözcüsü görevine geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
ARINÇ, "KRAL ÇIPLAK DEMENİN VAKTİDİR" DEMİŞTİ
Geçen aylarda "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya katılan Bülent Arınç, AKP’li milletvekillerinin toplantıya katılım göstermemesini sert bir dille eleştirmişti.
Vekillerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı ortamda görülmekten korktuğunu söyleyen Arınç, “Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz” diye konuştu.
"Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan" ifadelerini kullanan Arınç, dikkat çeken şu açıklamayı yapmıştı:
"Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, 'kral çıplak' demenin vaktidir"
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