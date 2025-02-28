Özgür Özel'den iktidara 'Öcalan' ve 'süreç' tepkisi: 'Milletin aklıyla alay etmeyin..'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:50

Güncelleme: 28.02.2025 - 13:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde partinin genel başkanı Fatih Erbakan'la görüştü.

Özel, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özel, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili gelen soru üzerine şöyle konuştu:

"Biz CHP olarak tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Bir sorun var mı? Bir sorun var. Kürtler 'sorunum var' diyorsa, Erdoğan'ın geçmişte söylediklerini terk edip de 'Kürt sorunu yoktur' demesiyle Kürt sorunu çözülmüyor. Bu sorunun çözülmesi için Meclis zemininde hiçbir partinin dışlanmadığı ve sivil toplumun temsil edildiği bir çalışma yapılması mutlaka gereklidir.

"DAKİKA DAKİKA HABERİNİZ VARDI"

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları neyin ne olduğunu bilen gören insanlardır. 2025 yılında bir iktidar partisinin milletin aklıyla alay etmesini doğru bulmuyorum. Bir yandan 1 yılı aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksin, yapılan görüşmelere birisi tam yetiki 4 kişilik bir heyet eşlik edecek, bu konudan dakika dakika haberiniz olacak, AYM'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak. Sonra millete 'Bir şeyler kendiliğinden oluyor. Sayın Bahçeli de güzel konuştu. Ben bir şey demiyorum. Benle ilgisi yok. Olursa sahiplenirim. İyi sonuçları olursa bana yarasın. Kötü sonuçlar olursa uzak duruyorum. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil'... Bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın. Bu millet sana bu görevi verdi.

Bana da bu milletin barış umudunu boşa çıkarmama, akan kanın durdurulmasının önüne set çekmeme ama bir yandan da kimsenin kimseyi kandırmayacağı bir sürece ana muhalefet partisi olarak denetim, geleceğin iktidar partisi olarak destek görevi verdi.

"SON DERECE SAMİMİYETSİZ"

Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının kenarda hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde bir yerden izleyip bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip 'buradan bir avantaj çıkarsa gidip nemalanırım' demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz."