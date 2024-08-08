Bülent Turan: Biz cinsiyet eşitliği ifadesini LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, cinsiyet eşitliği bakanlığı söylemlerine ilişkin, "Biz, cinsiyet eşitliği bakanlığı ifadesinin LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız" dedi.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 00:53
Bülent Turan: Biz cinsiyet eşitliği ifadesini LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız
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Turan, Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi" Adıyaman Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefeti cinsiyet eşitliliği üzerinden hedef aldı.

Turan, 85 milyonun ortak paydası olan konulara dokunulmaması gerektiğini söyleyerek, “Biz cinsiyet eşitliğini parti programına alacağız diyorlar. Yetmez ‘Aile Bakanlığı’nın adını, cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağız’ diyorlar. Adıyaman’ın muhtarı buna izin vermez, Aile Bakanlığı’nın adını değiştiremezsin, parti adını değiştirirsin, kendi vakfının, derneğinin adını değiştirirsin ama ‘ben Aile Bakanlığı’nın adını cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağım’ diyemezsin. 85 milyonun ortak paydası olan konuları tartışacağız ama ailemize dokundurtmayacağız. Çanakkalemizi geçemeyenler, darbeyle durduramayanlar, terörle yavaşlatamayanlar şimdi ailemize saldırmaya çalışıyorlar. Biz cinsiyet eşitliği ifadesini LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız. Bunu hiç kimse yemez yutmaz” dedi.


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