Bülent Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bülent Turan hangi görevlerde bulundu?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 17:52

Güncelleme: 03.06.2023 - 17:52

Bülent Turan'ın biyografisi, yaşamı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu.



BÜLENT TURAN KİMDİR?



Bülent Turan 17 Ocak 1975 tarihinde Sadettin Bey ve Sebahat Hanım'ın çocuğu olarak Çanakkale'nin Lapseki İçesinde doğdu. İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde'n mezun olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı.

BÜLENT TURAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerin AKP'de başladı. 2002 ve 2006 yılları arasında AKP istanbul Gençlik Kolları il Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AKP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 24. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu Üyeliği, AKP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AKP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak meclise giren Turan, 26. Dönemde AKP Grup Başkanvekili oldu. 14 Kasım 2017 tarihinde 2.defa grup başkanvekili seçildi.

BÜLENT TURAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Bülent Turan, Kevser Turan ile evlidir. Çiftin 3 çocğu var.