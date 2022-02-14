Bülent Turan'dan Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Şu an krizimiz var

14 Şubat 2022 Pazartesi, 12:38

Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve derinleşen yoksullukla kendini gösteren ekonomik kriz, AKP'nin yönetim katında da açıkça kabul edildi.

Habertük TV’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum" derken, "Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle" ifadesini kullandı.

Pandemiden kaynaklı konjonktürel bir sorun olduğunu söyleyen Turan, "Dünyada her ülkede benzer krizler var az veya çok. Çok güçlü ekonomilerde daha az hasar var” diye konuştu.

“Bizim gibi kırılgan ekonomilerde daha fazla hasarlar var. Bu gayet doğal. Biz bu sorunun azaltılması, hasarın azaltılması için adım atma ihtiyacı duyduk” değerlendirmesinde bulunan Turan şu ifadelerle devam etti:

“Dövizi tek başına düşürdük. Muazzam bir artış seyri varken hatta arkadaşlarımız bile bir umutsuzluğa kapılmışken, bir özel toplantı sonrası havanın değiştiğini gördük. Nasıl ki kur artık Türkiye’de bir kriz olmaktan çıktıysa, çok kısa süre içerisinde göreceksiniz enflasyon da çıkmaya başlayacak. Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle. Fakat göreceksiniz döviz nasıl ki çok yukarı bir trendde ilerlerken bir anda durmuşsa, benzer yaklaşımlar, benzer adımlar, enflasyonda da atıldığında bunun karşılığını görmeye başlayacağız.”

AKP'li Bülent Turan'ın sözleri akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Erdoğan, son dönemde özellikle elektrik ve doğalgaz faturaları üzerinden gelen tepkilerle ilgili olarak "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil…" ifadelerini kullanmıştı.



