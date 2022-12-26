Bülent Turan'ın hedefinde Reuters var
AKP'li Bülent Turan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarında Türkiye’nin modern laik geleneklerden uzaklaştırdığına dikkat çekilen ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin hatırlatıldığı ilan üzerinden Reuters’ı hedef aldı.
Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters’ın geçen hafta açtığı ‘Türkiye’de büro şefi yardımcısı’ ilanında Türkiye’nin genel özelliklerinin bahsedildiği bölüm tartışma yaratmıştı.
İlanda, “Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye’yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan’ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL’nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var” ifadeleri yer almıştı.
TRT WORLD MİSİLLEME YAPTI
Bu ilanda Erdoğan’la ilgili ifadeye tepki gösteren TRT World, Londra için açtığı muhabir ilanında Britanya’daki siyasi krizlere gönderme yapmıştı.
TRT ilanında Britanya’yla ilgili şunlar denildi:
- Art arda gelen Britanya hükümetlerinin Covid-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var.
BÜLENT TURAN'IN HEDEFİNDE REUTERS VAR
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Reuters'ın Türkiye ofisi için verdiği siyasi içerikli iş ilanına tepki göstererek "Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için, Türkiye'nin yatırımlarının önüne geçmek için özel haber yapacak muhabir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden diyorum, içeride kavga edelim. Ama dışarıdaki kötülüklere karşı 85 milyon omuz omuza dik durmamız lazım" dedi.
Turan, "İlan verirken gazeteci demiyorlar, 'Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteci' diye söylüyorlar. Gazeteci ararsınız ama 'Erdoğan aleyhtarı gazeteci' derseniz bunun adı gazetecilik değil provakosyondur. Bu yanlıştır. Basın ahlakı bu değil. Siyasi etik bu değil. Meslek adabı bu değil. Bunlar yanlış işler. O yüzden diyoruz ki iş ilanı verirken ki ayarı aslında Türkiye aleyhtarlığı demek. Erdoğan bir siyasi figür ama temsil ettiği anlam Türkiye demek. Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için, Türkiye'nin yatırımlarının önüne geçmek için özel haber yapacak muhabir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden diyorum, içeride kavga edelim. Ama dışarıdaki kötülüklere karşı 85 milyon omuz omuza dik durmamız lazım" diye konuştu.
YİNE 85 MİLYON İLE 'BİRLİK' MESAJI
Reuters'ın ciddi bir mesele olduğunu iddia eden ve her fırsatta AKP'nin dile getirdiği dışarıda 'birlik' mesajını yineleyen Turan, şunları söyledi:
- Eğer basın ahlakına yanlışlık yaparsanız biz de size 'kendinize gelin' deriz. Yapılan iş her ne kadar basın ahlakı açısından provokasyon olsa da şaşırmadığımızı söylemek istiyorum. Siz Akdeniz'e bir büyük bir donanma indirirseniz, Libya'daki tüm oyunları bozarsanız, Suriye'de PKK, PYD terör örgütüne izin vermezseniz, Karabağ'da işgale son verirseniz, siz 15 Temmuz'da FETÖ'yü yerle bir ederseniz Reuters ve uzantıları gelirler Erdoğan aleyhine kampanya başlatmaya çalışırlar. Bir daha söylüyorum; 85 milyon dik duracağız, siyasi parti, polemik, kavga hepsi kıymetli ama yurt dışındaki konularda beraber olmak durumundayız.
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