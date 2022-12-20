TRT’de 'Seyda beşa' isimli programda medreselere özel bir belgesel serisi yapıldı

20 Aralık 2022 Salı, 04:00

Eğitimde AKP eliyle yaygınlaşan gericileşme gün geçtikçe yakıcı etkisini hissettiriyor.

Vakıf ve dernek adı altında faaliyetlerini sürdüren medreseler de bunlardan yalnızca biri.

1924’te çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu sonrası kapatılan medreseler; yasalara göre var olmaması gerekirken dernek ve vakıflar çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor.

Devlet kurumlarının tüm imkânları da açıktan bu medreselerin büyümesi için kullanılıyor. Devletin resmi kanalları da bu medreselerin tanıtımını üstlenmiş durumda.

Yurttaşların vergisiyle yayın yapan TRT’de medreselere özel bir belgesel serisi yapıldığı ortaya çıktı. TRT Kürdi’de yayımlanan “Seyda beşa” isimli bir programda 200’ü aşkın medrese belgeseli yapıldı. Programda Türkiye’nin birçok yerinde bulunan farklı medrese kurumları tanıtıldı. Altı yılı aşkın süredir yayını süren programda medrese temsilcileriyle röportaj yapılırken medreselerin faaliyetleri tanıtıldı.

İCAZET TÖRENİNE ÖZEL YAYIN

Medrese mezunlarının icazet töreni de TRT ekranlarında yayımlandı. Bu törenlerin TRT Kürdi’nin program akışında yer aldığı görüldü. Öte yandan medreselerin tanıtımı konusunda devlet kurumları öne çıkarken birçok kurum da çevrimiçi şekilde medrese eğitimi veriyor. Online olarak hizmet verdiklerini duyuran medreselerin denetiminin yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor. Ashab-ı Suffa Medresesi, Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi ve Bereket Derneği başta olmak üzere birçok kurum çevrimiçi olarak medrese faaliyetlerini sürdürüyor.