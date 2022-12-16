Geylani Medresesi TRT'de özel programla tanıtıldı
Yasalara göre var olmaması gereken medreseler, dernek ve vakıflar çatısı altında örtülü olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Hatta devlet kurumlarda kendi reklamlarını bile yaptırıyorlar.
Eğitimde siyasal iktidar eliyle yaygınlaşan gericileşmenin etkisi gün geçtikçe daha da belirginleşiyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de vakıf ve dernek adı altında faaliyetlerini sürdüren medreseler.
Türkiye’de 1924’te çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu sonrası kapatılan medreseler; dernek ve vakıflar çatısı altında örtülü olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Bazı medreselerde tablo öyle bir hale gelmiş durumda ki devlet kurumlarının tüm imkânları açıktan bu medreselerin tanıtımı ve büyümesi için kullanılıyor. Resmi kanallar bu çalışmanın bir parçası haline getiriliyor. Merkezi Bitlis’te olan, İstanbul ve Bursa gibi birçok şehirde de binası bulunan Geylani Medresesi bunlardan bir tanesi.
Geylani Medresesi’ni devletin resmi kanalı TRT Kürdi’de tanıtan bir program çekildiği ortaya çıktı. Geylani Medresesi’nin sosyal medya hesabında 2019 yılında paylaşılan gönderide devlet kanalı TRT’nin medrese ile ilgili yayını yer aldı. Yaklaşık bir saat süren programda medresenin faaliyetleri konuşuldu ve medresenin tanıtımı yapıldı.
DİYANET DESTEĞİ
Geylani Medresesi’nin 2021’de düzenlenen icazet programına katılan bir isim ise içinde bulunulan tabloyu gözler önüne serdi. Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani, icazet programına katılırken medresenin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından desteklendiğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüşmeler yaptığını açıklayan Geylani, medreseyle Diyanet’in işbirliği içinde olduğunun altını çizdi. Geylani, “Çalışmalarımız sayesinde öğrencilerimiz başkanlıkta güzel bir görev alacaklar. Yapmış olduğumuz toplantı sonrasında nasıl hafızlara 50 puan veriliyorsa bu medreseden icazet alanlara da aynı olanak sağlanacak” diye konuştu. Öte yandan medresede eğitim gören kişiler Diyanet tarafından düzenlenen hafızlık sınavına girerken sınavı kazananların belgeleri Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani tarafından müftülük binasında verildi.
TRT Kürdi kanalında Geylani Medresesi’yle ilgili program yapıldı.
MÜFTÜ RÖPORTAJ VERMİŞ
Geylani’nin medreseyle ilişkisi bununla da sınırlı kalmadı. Geylani yerel bir internet gazetesine verdiği röportajda medrese’nin faaliyetlerini överken röportajda, “Bitlis’te 12 adet medrese bulunuyor, vatandaşlarımız medreselerdeki müderris hocalarımıza dertlerini anlatıyorlar” diye konuştu.
VALİ VE KAYMAKAM DA GİTMİŞ
Devlet yetkililerinin Geylani Medresesi’ne ilişkin ziyaretleri Bitlis İl Müftüsü ile sınırlı kalmadı. Bitlis Valisi Ahmet Çınar ile Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu da medreseyi ziyaret eden isimler arasında yer aldı.
AKP’LİLERİN DESTEĞİ
Söz konusu medreseyle AKP’lilerin ilişkisi oldukça çarpıcı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, AKP’li Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in ziyaretlerine ait karelerin sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.
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