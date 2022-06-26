BUPAR Araştırma Şirketi, HDP'nin birinci parti olduğu beş ilde nabız yokladı: Erdoğan'dan kopuş

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

CHP’nin Van’da yaptığı Belediye Başkanları Çalıştayı’nın ardından BUPAR Araştırma Şirketi, HDP’nin birinci parti olduğu beş ilde kapsamlı bir çalışma yaptı. Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Muş, Van illerini kapsayan araştırma Cumhuriyet için yapıldı. Araştırmada, 15 Mayıs-15 Haziran tarihlerinde 2 bin 532 kişiyle yüzyüze görüşüldü.

CHP İLK SIRADA

Araştırma kapsamında yurttaşlara, “Bölgede milletvekili seçimi yapılsa ilinizde hangi partiler oylarını artırır?” sorusu yöneltildi. Ankete katılan yurttaşların yüzde 76.6’sı bu soruya “CHP” yanıtını verdi. CHP’yi sırasıyla yüzde 56.8 ile DEVA Partisi, yüzde 54.6 ile İYİ Parti takip etti. Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu sağlayamayacağını düşünen yurttaşların oranı ise yüzde 74.2 oldu.

2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP, Ağrı’da yüzde 2.4, Diyarbakır’da yüzde 2, Mardin’de yüzde 2.8, Muş’ta 2.2, Van’da 2.1 oy almıştı. AKP’nin aynı illerde sırasıyla oy oranı yüzde 27.8, yüzde 20.3, yüzde 29.5, yüzde 31.5, ve yüzde 30.8 olmuştu.

Yurttaşlara, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin “Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışırsa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 75.5’i Kılıçdaroğlu derken, yüzde 15.7 Erdoğan yanıtını verdi. Yüzde 8.8 ise “Fikrim yok, sandığa gitmem” dedi. Araştırma kapsamında yurttaşa “Sizce ülke ekonomik olarak iyi yönetilmekte midir” diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 89.5’i bu soruya “Hayır” yanıtını verirken, yüzde 4.9 “Evet”, yüzde 5.6 “Fikrim yok” dedi.

AKP KAYIPTA

Anket sonuçlarını yorumlayan BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, “AKP ve Recep Tayyip Erdoğan bölgede var olan yüzde 30 oyunun yaklaşık yüzde 40’ını kaybediyor demektir. CHP bölgede hem oylarını artırmaktadır hem de Kılıçdaroğlu HDP oylarının çok büyük çoğunluğunu alıyor demektir” ifadelerini kullandı.