BUPAR Araştırma Şirketi, Adanalı seçmenin nabzını tuttu: Zeydan Karalar güven kazandı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Araştırma kapsamında 15-25 Nisan tarihleri arasında Adana’da yaşayan 17 yaş üstü 1658 yurttaşla yüz yüze görüşüldü. Ankete katılanlara, “Görev yaptığı üç yılı düşündüğünüzde Zeydan Karalar başarılı mıdır” sorusu soruldu. Yurttaşların yüzde 52.6’sı bu soruya “Evet başarılıdır”, yüzde 7.9’u “Ne başarılı ne değil”, yüzde 25.2’si “Başarılı değil”, yüzde 14.3’ü ise “Fikrim yok” yanıtını verdi. Ankette, “Bir belediye başkanı olarak Zeydan Karalar’a güveniyor musunuz” sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 61.5’i Karalar’a güvendiğini söyledi. Yurttaşların yüzde 22.2’si “Güvenmiyorum” dedi, yüzde 16.3 ise fikir belirtmedi. Katılımcılara “Karalar hakkında olumsuzluk duydunuz mu” sorusu da soruldu. Katılımcıların yüzde 82.4’ü bu soruya “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 11.7’lik bir kesim “Evet” yanıtını verirken 5.9’luk bir kesim ise fikir belirtmedi.

"HALK ADAMI"

Katılımcılara “Karalar’ın en beğendiğiniz özellikleri nelerdir” diye soruldu. Seçmenler “halk adamı, bizden biri, belediyeciliği biliyor, dürüst, sosyal demokrat” yanıtlarını verdi. Ankette “Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını Hüseyin Sözlü yerine Zeydan Karalar’ın kazanmış olması Adana için iyi mi oldu, kötü mü oldu yoksa değişen bir şey olmadı mı” sorusu da yer aldı. Yüzde 25.2’lik bir kesim bu soruya “Daha iyi oldu”, yüzde 52.3’lük bir kesim “Değişen bir şey olmadı”, yüzde 4.3’lük bir kesim “Daha kötü oldu” yanıtı verdi. Yüzde 18.2’lik bir kesim ise fikir belirtmedi. Ankette “Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını MHP yerine CHP’nin kazanmış olması Adana için iyi mi oldu, kötü mü oldu yoksa değişen bir şey olmadı mı” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 28.2’si “Daha iyi oldu” yüzde 55.7’si “Değişen bir şey olmadı” yüzde 9.6’sı ise “Daha kötü oldu” yanıtını verdi. Yüzde 6.5’lik kesim ise fikir belirtmedi. Ankette “Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılacak olsa kime oy verirsiniz” sorusu soruldu. Yüzde 30.1’lik bir kesim bu soruya “CHP”, yüzde 28.4’lük bir kesim ise “AKP” yanıtını verdi. Yüzde 15.8’lik bir kesim “İYİ Parti” yüzde 10.2’lik bir kesim ise “MHP” yanıtını verdi.