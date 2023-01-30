BUPAR Araştırma şirketi ilk defa oy kullanacak gençlerin nabzını tuttu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 07:49

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık şirketi, en büyük nüfusa sahip 10 büyükşehirden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşerek gençlerin nabzını ölçtü.

Araştırma kapsamında gençlere ilk olarak “Kendinizi mutlu hissediyor musunuz” diye soruldu. Gençlerin yüzde 70’i bu soruya “Hayır”, yüzde 17’si “Evet”, yüzde 13’ü ise “Ne mutlu ne de mutsuz” yanıtını verdi. Araştırma kapsamında lise öğrencilerine ayrı ayrı “Yurtdışında okumak ister misiniz” diye soruldu. Liselilerin yüzde 77’si bu soruya “Evet”, yüzde 12’si “Hayır” yüzde 11’i ise “Şu anda karar veremiyorum” yanıtını verdi. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 71’i “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı azalıyor”, yüzde 9’u “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı artıyor”, yüzde 20’si ise “Aynı yıllardır değişen bir şey yok” değerlendirmesini yaptı. Bu sonuçlarla araştırmanın değerlendirme bölümünde “Lise öğrencilerine yurtdışında okumak istermisiniz diye sorulduğunda, büyük çoğunluk ülke dışında okumayı tercih ediyor. Neden bunu tercih ettiklerinin cevabını ise üniversite öğrencileri veriyor. Üniversitelilerin saygınlığı ve kalitesi düşüyor. Üniversite öğrencilerine göre verilen eğitim nitelikli ve yeterli değil. Türk üniversitelerin yurt dışında prestiji giderek azalıyor” yorumu yapıldı.

YÜZDE 65 MİLLET İTTİFAKI DEDİ

Araştırma kapsamında gençlerin siyasal tercihleri de ölçüldü. Gençlere, “Yapılacak ilk milletvekili seçiminde hangi ittifak partilerine oy vereceksiniz?” diye soruldu. Gençlerin yüzde 65’i bu soruya “Millet İttifakı” yüzde 23’ü “Cumhur İttifakı”, yüzde 12’si “diğer partiler” yanıtını verdi. Araştırmada gençlere “Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesini mi istersiniz yoksa yeni birisi mi cumhurbaşkanı olsun” diye de soruldu. Gençlerin yüzde 72’si yeni birisinin cumhurbaşkanı olmasını isterken yüzde 20.5’i Erdoğan’ın tekrar seçilmesini istedi, yüzde 7.5’i ise kararsız olduğunu belirtti.

Araştırmada gençlere “İktidarın Suriyeli ve Afgan politikalarını destekliyor musunuz” diye de soruldu. Gençlerin yüzde 85’i bu soruya “Hayır”, yüzde 9’u “Evet” yanıtını verirken yüzde 6’lık bir kesim ise fikir belirtmedi. Araştırmada, gençlere konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesi konusu da soruldu. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 90’ı bu uygulamanın yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi.

GENÇLER DEĞİŞİM İSTİYOR

Araştırmanın sonuç kısmında “İlk defa oy kullanacak gençler ana politikalarda iktidar ile hızla ayrışmaktadır. Bu ayrışma politik desteği de azaltmıştır ve ülkede bir iktidar değişim sürecini olası kılmıştır” ifadelerine yer verildi.