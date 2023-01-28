CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'ndan manidar paylaşım
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım "Kılıçdaroğlu 4 Şubat 2023'te adaylığını mı açıklayacak?" sorusunu akıllara getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 4 Şubat 2023 tarihinin işaret edildiği videoyu paylaşan Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı.
4 Şubat 2023 ? pic.twitter.com/tlEp5dUg3T— Gençosman Killik (@gencosmankillik) January 28, 2023
Altılı Masa'nın, adayını 4 Şubat 2023 tarihinde açıklayacağı öne sürülmüştü.
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