CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'ndan manidar paylaşım

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 23:54

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 00:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 4 Şubat 2023 tarihinin işaret edildiği videoyu paylaşan Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı.

4 Şubat 2023 ? pic.twitter.com/tlEp5dUg3T — Gençosman Killik (@gencosmankillik) January 28, 2023

Altılı Masa'nın, adayını 4 Şubat 2023 tarihinde açıklayacağı öne sürülmüştü.